Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, A 5 - Zu schnell bei Winterglätte?

Achern (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Gesamtsachschaden in Höhe von rund 10.500 Euro kam es am Mittwochmittag auf der Einfahrt des Parkplatzes Feldmatt an der A 5 südwärts. Möglicherweise wegen nicht an die Witterung und den Straßenverhältnissen angepasster Geschwindigkeit kam ein 24-jähriger Ford-Lenker gegen 13:30 Uhr von dem Verzögerungsstreifen ab und kollidierte mit zwei Leitpfosten, zwei kleineren Bäumen und der Leitplanke, bevor er in einem Grünstreifen auf einem kleineren Baum zum Stehen kam. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste von einem hinzugerufenen Abschleppdienst abtransportiert werden. Der Unfallverursacher blieb unverletzt.

