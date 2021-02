Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern, A5 - Transporter schleudert quer über die Autobahn

Achern (ots)

Am Mittwochnachmittag war ein Peugeot-Transporter auf der A5 zwischen Appenweier und Achern in Fahrtrichtung Karlsruhe unterwegs, geriet hierbei ins Schleudern und rutschte anschließend quer über die Autobahn. Der 57-jährige Fahrer war gegen 16 Uhr auf der linken Spur unterwegs, als er aufgrund nicht an die Straßenverhältnisse angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der Transporter streifte in der Folge die linke Betonleitwand, wurde dadurch über alle Fahrstreifen geschleudert und kollidierte im Anschluss zweimal mit der rechten Schutzplanke. Das Gefährt kam schließlich entgegen der Fahrtrichtung auf dem Standstreifen zum Stillstand. Dort wurde der Unfall durch Beamte des Verkehrsdienstes Bühl aufgenommen. Der Peugeot musste abgeschleppt werden - Fahrstreifen mussten hierbei nicht gesperrt werden. Der Schaden beläuft sich auf etwa 5.300 Euro.

/rv

