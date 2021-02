Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberachern - Versuchter Diebstahl

Oberachern (ots)

Mehrere Kellertüren wurden am Mittwochmorgen von noch Unbekannten in einem Wohnhaus in der Antoniusstraße aufgebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge hat ein Anwohner gegen 10:30 Uhr Geräusche vernommen und daraufhin die Polizeibeamten verständigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro, entwendet wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand nichts.

