Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Update zur Pressemitteilung "Unbekannte brechen Geldautomat auf" von 8.15 Uhr

SchweichSchweich (ots)

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei haben mehrere bisher unbekannte Täter den Geldautomaten an der Außenwand eines Einkaufsmarktes gesprengt. Der Geldautomat wurde dabei zerstört. An dem Gebäude entstand ebenfalls hoher Sachschaden, der zurzeit noch nicht beziffert werden kann. Die Täter flüchteten anschließend mit einem dunkelfarbenen Audi auf der A 1 in Richtung Wittlich und dann über die Autobahn Richtung Prüm und weiter in Richtung Belgien. An dem Fahrzeug waren WIL-Kennzeichen angebracht, die zuvor von einem anderen Fahrzeug entwendet worden waren. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Kripo Trier, Telefon 0651/9779-2290.

