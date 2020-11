Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Verkehrsunfall auf A 1,eine Person verletzt

ManderscheidManderscheid (ots)

Gegen 11.00 Uhr am heutigen Vormittag kam es auf der A 1 zwischen den Anschlußstellen Manderscheid und Hasborn in Fahrtrichtung Trier zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten. Ein Auto kam aus bisher nicht bekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte in der angrenzenden Böschung gegen einen Baum und überschlug sich mehrfach, bevor es schließlich neben der Straße liegen blieb. Der zunächst alarmierte Rettungshubschrauber konnte nach kurzer Zeit wieder starten. Der alleine im Fahrzeug sitzende 64-jährige Unfallfahrer aus Luxemburg wurde offenbar nicht schwerer verletzt und mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gefahren. Das total beschädigte Auto wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

Die Richtungsfahrbahn Trier musste für die Landung des Rettungshubschraubers nur kurzzeitig voll gesperrt werden. Danach konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbei geleitet werden.

