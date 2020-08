Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Alkoholisiert am Steuer; Fahrt unter Drogeneinfluss; Geldbörse aus Auto gestohlen; Brandschaden auf dem Schulhof

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg - Alkoholisiert am Steuer

Die Autofahrt des 39 Jahre alten Fahrers endete am Dienstag, 11. August, um zehn Minuten vor 12 Uhr mittags in der Afföllerstraße. Der Mann musste mit zur Blutprobe, nachdem sein Alkotest über 1 Promille angezeigt hatte. Die Ermittlungen ergaben zudem, dass der mann keinen Führerschein hat.

Ockershausen - Fahrt unter Drogeneinfluss beendet

Die Polizei stoppte am Dienstag, 1. August, um 13.10 Uhr, in Ockershausen einen Pkw und untersagte die Weiterfahrt. Der 26-jährige Fahrer gab nach einigem Zögern den Konsum von Betäubungsmitteln am Vorabend zu. Die Polizei veranlasste die nötige Blutprobe und der Mann muss sich wegen der Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie wegen des Erwerbs und Besitzes von Betäubungsmitteln verantworten.

Niederweimar - Geldbörse aus Auto gestohlen

Eine schwarze Ledergeldbörse mit Personalausweis, Führerschein, Krankenkassenkarte, Mitgliedskarte eines Automobilclubs, EC-Karte und Bargeld erbeutete ein Dieb in einem schwarzen Opel Zafira. Der Opel stand zur Tatzeit von Sonntag auf Montag, 10. August, zwischen 23.45 und 03.33 Uhr an der Straße vor der Garage eines Anwesens in der Straße Zum Hundsrück. Die EC-Karte setzte der Dieb dann auch gleich zum Kauf von Tabakwaren ein. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf - Brandschaden auf dem Schulhof

Der Schaden beläuft sich auf etwa 200 Euro und könnte durchaus auch unabsichtlich entstanden sein. Da sich aber niemand zur Schadensregulierung meldete, ermittelt die Polizei jetzt wegen Sachbeschädigung. Ort des Geschehens ist der Schulhof der Walldorfschule in der Schulstraße. Bei der Sitzecke des Pausenhofs entstand an der bunt lackierten Holztischplatte ein leichterer Brandschaden. Der Schaden wurde am Freitag, 07. August, gegen 14 Uhr, festgestellt. Zuletzt unbeschädigt weiß man die Tischplatte am Freitag, 31. Juli, 20 Uhr. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

