POL-MR: Zwei Stunden von der Festnahme bis zum Haftbefehl; Alle drei E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss; Einbruch; Über 2,24 Promille um 14.24 Uhr

Marburg-Biedenkopf

Rauschenberg - Zwei Stunden von der Festnahme bis zum Haftbefehl

Am Freitag, 07. August, dauerte es keine zwei Stunden von der Festnahme bis zur Vollstreckung eines Haftbefehls. Zum Verhängnis wurde dem Festgenommenen ein bestehender, alter Haftbefehl, der gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt war. Der nach der Festnahme unmittelbar kontaktierte Staatsanwalt veranlasste die sofortige Vorführung beim Haftrichter. Der Haftrichter setzte wegen des Verstoßes gegen die Auflagen den alten Haftbefehl wieder in Kraft, sodass sich der hinlänglich polizeibekannte 20-Jährige mittlerweile in der Justizvollzugsanstalt befindet. Der wohnsitzlosen Mann war am Donnerstag in Rauschenberg wegen erneuter Taten (Verdacht des räuberischen Diebstahls, Einbruch, Bedrohung mit Schusswaffe) aufgefallen., Zeugen hatten ihn beobachtet und die entscheidenden Hinweise gegeben, die letztlich bei der Kriminalpolizei zur Identifizierung des Tatverdächtigen und später zur Festnahme führten.

Kirchhain - Alle drei E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Einer Streife der Polizei Stadtallendorf fielen am Montag, 10. August, um 20 Uhr in der Kirchhainer Innenstadt drei Elektroscooter auf, weil zwei davon keine Kennzeichen hatten. Bei der anschließenden Kontrolle aller drei Fahrer ergaben sich Anhaltspunkte auf den vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln. Die anschließenden Drogentests bestätigten das mit positiver Reaktion auf THC. Einer der Fahrer im Alter von 18, 20 und 22 Jahren stand zudem leicht unter Alkoholeinfluss. Die Polizei veranlasste Blutproben und stellte die E-Scooter sicher.

Niederweimar - Einbruch

Einbrecher erbeuteten in einer Wohnung in der Alten Schulstraße einen Tablet-Computer, eine Smartwatch und ein Zirkelmäppchen. Der Wert der Beute beträgt ca. 500 Euro. Der oder die Täter traten ein Loch in eine Fachwerkwand und stiegen so ein. Die Tat war zwischen 20 Uhr am Donnerstag, 06. August und 13 Uhr am Montag, 10. August. Zeugen, die in dieser Zeit in der Alten Schulstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0 in Verbindung zu setzen.

Neustadt - Über 2,24 Promille um 14.24 Uhr

Die Polizei veranlasste am Montag, 10. August, eine Blutprobe, weil ein 58 Jahre alter Mann erheblich alkoholisiert ein Mofa gefahren hat. Sein Alkotest um 14.24 Uhr zeigte 2,24 Promille an.

