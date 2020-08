POL-MR: Widerstand, Körperverletzung, Beleidigung; Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss; Ein Lagerfeuer?; 2 Autos durchwühlte; Unfall zwischen Auto und Motorrad - Kradfahrer verletzt

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Widerstand, Körperverletzung, Beleidigung; Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss; Ein Lagerfeuer?; 2 Autos durchwühlte; Unfall zwischen Auto und Motorrad - Kradfahrer verletzt

Marburg-Biedenkopf

Marburg - Widerstand, Körperverletzung, Beleidigung

In der Nacht zum Dienstag, endete ein ursprünglicher Polizeieinsatz wegen sich gebärdender, herumschreiender und pöbelnder Personen letztlich mit drei Ingewahrsamnahmen zur Ausnüchterung und einem leicht verletzten Polizeibeamten. Gegen 23.35 Uhr fuhren die Streifen zur Passage zwischen Pilgrimstein und Biegenstraße. Zunächst mal trafen sie nur einen der beschriebenen Männer an. Schon der ließ sich nicht beruhigen und reagierte gereizt und aggressiv. Während des Gesprächs kamen die beiden anderen hinzu und störten fortwährend. Den ausgesprochenen Platzverweis ignorierten sie. Letztlich versetzte einer einem der Polizeibeamten einen Faustschlag ins Gesicht. Die Polizei überwältigte den Angreifer und nahm diesen, sowie seine beiden Begleiter zur Ausnüchterung in Gewahrsam und leitete durch Anzeigen entsprechende Ermittlungsverfahren unter anderem wegen Beleidigung, Körperverletzung und Widerstands ein.

Dautphetal - Ohne Führerschein und unter Alkoholeinfluss

Anderen Autofahrern fiel aufgrund der unsicheren Fahrweise ein Auto auf. Die Polizei stoppte den Pkw am Dienstag, 11. August, um 00.15 Uhr in der Bahnhofstraße. Am Steuer saß ein 45 Jahre alter Mann aus dem Hinterland. Er hat keinen Führerschein. Sein Alkotest zeigte 1,76 Promille an. Die Polizei veranlasste eine Blutprobe und beendete die Autofahrt. Da auf dem Beifahrersitz die Besitzerin des Autos mitfuhr, muss auch sie sich wegen des Zulassens des Fahrens ohne Führerschein demnächst gerichtlich verantworten.

Cappel - Ein Lagerfeuer?

Am Sonntag, 09. August, gegen 18.20 Uhr brannte es im Cappeler Feld. Auf unbekannte Weise entzündeten sich größere Äste eines Baums im Vogelschutzgebiet am Ende des Feldweges. Die Feuerwehr löschte den Brand bevor ein größerer Schaden entstand. Personen waren am Brandort keine. Es besteht die Vermutung, dass ein unter dem Baum entfachtes Lagerfeuer die trockenen Äste in Brand setzte. Die Polizei warnt aufgrund der derzeitigen Trockenheit vor dem Umgang mit offenem Feuer.

Cyriaxweimar - Diebstahl aus schwarzem Honda Civic

Auf nicht feststehende Weise drang jemand in einen schwarzen Honda Civic ein, durchwühlte das Handschuhfach, verteilte den Inhalt und stahl letztlich eine 2-Euro-Münze. Das Auto stand zur Tatzeit zwischen 12 Uhr am Donnerstag und 12 Uhr am Samstag, 09. August auf dem Parkplatz vor einem Haus in der Straße Am Grabenacker. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Lohra - Tiguan durchwühlt

Wohl ohne Beute blieb ein Einbrecher, der zwischen 15 Uhr am Freitag und 09 Uhr am Samstag, einen grau/schwarzen VW Tiguan durchwühlte. Der SUV stand in dieser Zeit vor einem Einfamilienhaus in der Jahnstraße. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang bitte ebenfalls an die Kripo. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen in diesem Zusammenhang bitte ebenfalls an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Kirchhain - Unfall zwischen Auto und Motorrad - Kradfahrer verletzt

Nach einem Unfall auf der Kreuzung Alsfelder Straße/Lauterbacher Straße transportierte ein Rettungswagen den augenscheinlich nicht lebensgefährlich verletzten 58 Jahre alten Kradfahrer aus dem Märkischen Kreis ins Krankenhaus. Der 57-jährige Autofahrer aus Stadtallendorf blieb unverletzt. Die Kreuzung war am Montag, 10. August, von 17.40 bis etwa 19 Uhr für die Unfallaufnahme voll gesperrt Nach den ersten Ermittlungen beabsichtigte der Autofahrer die Alsfelder Straße zu überqueren. Dazu muss er nach den Verkehrszeichen dem Verkehr auf der Alsfelder Straße die Vorfahrt gewähren. Auf der Kreuzung kam es zur Kollision mit dem auf der vorfahrtberechtigten Straße fahrenden Motorrad. Die schwarze BMW prallte in die Beifahrerseite des kleinen Ford. Der Kradfahrer schleuderte übers Auto. Am Auto entstand ein Schaden von ca. 2000 Euro, an der großen BMW vermutlich ein Totalschaden .

