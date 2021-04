Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Sachbeschädigung durch Graffiti Am frühen Freitagmorgen in der Zeit von 00:00 Uhr bis 04:00 Uhr wurde die Glasfront eines neu eröffneten Fleischerfachbetriebs in Cloppenburg, Altes Stadttor, durch Aufbringen von Graffitis beschädigt. Im Stadtgebiet war es in den vergangenen Tagen bereits zu gleichgelagerten Fällen gekommen. Personen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 in Verbindung zu setzen. Cloppenburg - Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person Am 02.04.2021 um 16:25 Uhr ereignete sich in Cloppenburg, Molberger Straße in Höhe der Hausnummer 200, ein Verkehrsunfall, bei dem ein 56-jähriger Löninger schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der PKW Fahrer die Molberger Straße in Fahrtrichtung Molbergen, kam dort aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der schwer verletzte Fahrzeugführer wurde durch den Rettungsdienst dem Krankenhaus zugeführt, am PKW entstand erheblicher Sachschaden. Essen/Oldb. - Einbruchdiebstahl Grundschule Bevern Bereits in der Nacht von Donnerstag, 19:30 Uhr, auf Freitag, 09:30 Uhr, brachen unbekannte Täter die Tür zu einem Holzschuppen auf dem Gelände der Grundschule Bevern auf und entwendeten dort 3 Spielgeräte im Wert von ca. 440 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Essen/Oldb. unter 05434/924700 entgegen. Essen - Sachbeschädigung auf dem Friedhof Zum wiederholten Mal wurde in der Nacht vom 01.04.2021 auf den 02.04.2021 in der Zeit von 18:00 Uhr bis 09:40 Uhr die Bepflanzung einer Grabstelle auf dem Friedhof der Kirchengemeinde Essen/Oldb an der Beverner Straße beschädigt. Zudem wurde eine Vase umgekippt. Hinweise nimmt die Polizei Essen/Oldb. unter 05434/924700 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell