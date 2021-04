Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 02.04.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Sachbeschädigung an Eingangstür

In der Zeit von Sonntag, 28.03.2021, 16:00 Uhr bis Montag, 29.03.2021, 08:30 Uhr beschädigte in der Westmarkstraße in Barßel ein unbekannter Täter die rückwärtige Eingangstür der Werkstatt des dortigen Rudervereins. Hinweise nimmt die Polizei Barßel unter Tel: 04499/922200 entgegen.

