Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Schornsteinbrand in Hude

Delmenhorst (ots)

Am Dienstag, 9. Februar 2021, geriet der Schornstein eines Einfamilienhauses in der Straße "An der Bäke" aus bislang unbekannter Ursache in Brand, in dessen Verlauf auch die Zwischendecke Feuer fing.

Der Bewohner des Hauses wurde durch die Feuermelder im Haus auf das Feuer aufmerksam und versuchte zunächst den Brand mit eigenen Mitteln zu löschen.

Da dies nicht gelang, verständigte er die Feuerwehr, sodass Kräfte Feuerwehren das Feuer löschten. Somit konnte eine weitere Ausbreitung im Wohnhaus verhindert werden. Trotzdem ist das Haus derzeit unbewohnbar.

Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist derzeit nicht bekannt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell