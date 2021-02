POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Ehrliche Finderin übergibt der Polizeistation Großenkneten rund 1.000 Euro Bargeld

Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

Eine ehrliche Finderin erschien am Montag, 8. Februar 2021, bei der Polizeistation Ahlhorn und übergab den Beamten rund 1.000 Euro Bargeld, welches sie am vergangenen Wochenende im Eingangsbereich eines Supermarktes in Ahlhorn gefunden hatte.

Im Rahmen der Ermittlungen stellte sich heraus, dass das Geld einem älteren Herrn gehört, der es lose in seiner Gesäßtasche bei sich trug. Beim Verlassen des Supermarktes fiel ihm das Geld unbemerkt aus der Tasche.

Die Finderin nahm das Geld an sich und übergab es letzendlich am Montag der Polizei. Somit konnten die Beamten dem Herrn die freudige Botschaft überbringen und ihm das Geld aushändigen.

