Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Polizeikommissariat Nordenham bekommt 244.000 Euro aus Erbe vermacht +++ Letzter Wille eines Nordenhamer Bürgers +++

Nordenham/OldenburgNordenham/Oldenburg (ots)

Dem Polizeikommissariat Nordenham sind 244.000 Euro aus dem Erbe einer Privatperson vermacht worden. Bei dem Erblasser handelt es sich um einen im Jahr 2018 verstorbenen Nordenhamer Bürger, der kein Angehöriger der Polizei war. Er hatte in seinem Testament das Polizeikommissariat Nordenham zum alleinigen Erben seines Vermögens bestimmt. Nach erfolgter Prüfung der grundsätzlichen Fragen sowie der Verwendungsvorschläge durch das Niedersächsische Landesamt für Bau und Liegenschaften (NLBL), welches auch für Fiskalerbschaften zuständig ist, kann die Nordenhamer Polizei nun damit beginnen, erste Anschaffungen vorzunehmen.

"Wir waren von der Erbschaft natürlich total überrascht und fühlen uns sehr geehrt", sagte Patrick Hublitz, Leiter des Kommissariats Nordenham: "Wir werden das Geld ganz im Sinne des Verstorbenen so einsetzen, dass die Mitarbeitenden der Dienststelle davon spürbar profitieren." Als Zeichen der Dankbarkeit gegenüber des Erblassers soll eine goldene Dankesplakette im Dienstgebäude angebracht werden, ergänzte Hublitz.

"Dass ein Bürger die Polizei zum Erben bestimmt, berührt mich wirklich sehr. Insbesondere deshalb, weil damit nicht nur die Anerkennung der Arbeit der aktuellen, sondern auch die der ehemaligen Kolleginnen und Kollegen in Nordenham zum Ausdruck gebracht wird. Leider können wir uns nicht mehr bei diesem Menschen bedanken, aber wir werden sein Andenken in Ehren halten", sagte Johann Kühme, Präsident der Polizeidirektion Oldenburg, und betonte: "Das Geld wird nicht zur Entlastung des Landeshaushalts verwendet, sondern kommt ausschließlich dem Kommissariat in Nordenham zu Gute."

Nachdem das Polizeikommissariat Nordenham Anfang August 2020 Kenntnis von der Erbschaft erhalten hatte, galt dort zunächst zu klären, wofür die Erbschaftsumme eingesetzt werden soll. Hierfür wurde eigens eine - von Polizeioberkommissar Nicolai Schäfer geleitete - Arbeitsgruppe eingerichtet, die unter anderem eine Umfrage unter allen Mitarbeitenden der Dienststelle durchführte, um eine möglichst umfassende Bedarfserhebung durchführen zu können.

Ein Großteil des Erbes wird für die Erweiterung des Kfz-Bestandes im PK Nordenham genutzt. So werden zwei neue zivile Einsatzfahrzeuge mit entsprechender technischer Ausstattung angeschafft, wovon eines mit Hybridantrieb ausgestattet ist. Vor dem Hintergrund der Energiewende ist zu einem späteren Zeitpunkt auch der Kauf eines Elektrofahrzeugs vorgesehen. Neben der Beschaffung von zusätzlichen Tablets und Smartphones für den Dienstgebrauch wird das Geld unter anderem in einige neue Büromöbel sowie einen Kaffeevollautomaten investiert. Darüber hinaus ist geplant, im Dienstgebäude einen Sportraum mit verschiedenen Fitnessgeräten einzurichten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Oldenburg

Pressestelle

Theodor-Tantzen-Platz 8

26122 Oldenburg

Tel.: 0441/799-1045

E-Mail: pressestelle@pd-ol.polizei.niedersachsen.de

Homepage: www.polizei-oldenburg.de

Original-Content von: Polizeidirektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell