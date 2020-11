Polizei Dortmund

POL-DO: 76-jähriger Fahrradfahrer bei Unfall in Oestrich verletzt

DortmundDortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1232

Ein 76-jähriger Fahrradfahrer ist am Dienstag (10.11.) bei einem Unfall im Stadtteil Oestrich leicht verletzt worden. Offenbar hatte ein Autofahrer den in gleicher Richtung abbiegenden Radfahrer übersehen. Im Kreuzungsbereich kam es dann zum Zusammenstoß.

Den ersten Zeugenangaben zufolge war ein 27-jähriger Dortmunder mit seinem Auto auf der Straße Königshalt in Richtung Westen unterwegs. An der Kreuzung beabsichtigte er nach links in die Straße Kammerstück abzubiegen und hielt zunächst an einer Ampel an. Bei Grünlicht fuhr er in den Kreuzungsbereich ein und bog ab. Hierbei übersah er offenbar einen 76-jährigen Fahrradfahrer, der parallel zu ihm in die Straße Kammerstück einfuhr. In Höhe des Fußgängerüberweges kam es zum Zusammenstoß. Der Radfahrer stürzte.

Ein Rettungswagen brachte den ebenfalls aus Dortmund stammenden Mann in ein Krankenhaus.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Kristina Purschke

Telefon: 0231/132-1025

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell