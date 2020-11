Polizei Dortmund

POL-DO: Wenn man ein Fahrrad stehlen will und gleich Polizei und Besitzer dazwischen kommen...

DortmundDortmund (ots)

Da will man klammheimlich ein Fahrrad stehlen und dann kommen einem gleich die Polizei und der eigentliche Besitzer dazwischen... Dieses doppelte "Pech" hat am Dienstagabend (10. November) einen mutmaßlichen Fahrraddieb in der Dortmunder Innenstadt ereilt.

Gegen 19.30 Uhr befand er sich an einem Fahrradständer an der Hansastraße. Eine zufällig vorbeifahrende Streifenwagenbesatzung sah den Mann und fand die Kneifzange in seiner Hand doch äußerst merkwürdig...

Und so entschieden sich die Beamten, den Mann zu kontrollieren. Der 50-jährige Dortmunder hatte in seiner ersten Aussage aber eine schlüssELige Erklärung parat. Den Schlüssel zum Schloss "seines" Fahrrades habe er nämlich dummer Weise verloren. Und wolle sein Rad nun abholen. Dazu versuche er, das Schloss mit der Kneifzange zu durchtrennen. Bei einem Blick darauf sahen die Beamten auch, dass er damit bereits angefangen hatte.

Man hätte die Ausrede glauben können. Eventuell. Doch in diesem Moment tauchte ein 54-jähriger Dortmunder auf. Der gab ebenfalls an, dass es sich um sein Fahrrad handelt. Und holte flugs einen Schlüssel hervor, mit dem er das Schloss öffnen konnte...

Auch weitere Ausreden halfen dem 50-Jährigen nun nicht mehr. Erschwerend kam für ihn die Tatsache hinzu, dass er ersten Recherchen zufolge bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte polizeilich aufgefallen ist...

Sein Abend endete schließlich im Polizeigewahrsam.

