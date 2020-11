Polizei Dortmund

POL-DO: Festnahmen nach Raubdelikt in Dortmund-Mitte

DortmundDortmund (ots)

Ein 23-Jähriger ist am Montag (9.11.) im Wallbereich von mehreren Männern beraubt worden. Polizisten nahmen fünf Tatverdächtige fest.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der 23-Jährige gegen 18.40 Uhr am Burgwall unterwegs. Nahe der Straße Kuckelke kamen etwa fünf Männer auf ihn zu. Einer hielt ihn fest, die anderen traten und schlugen den jungen Mann - auch mit einem Messer gegen den Hinterkopf. Die Gruppe entwendete die Jacke des 23-Jährigen und flüchtete.

Im Rahmen der Fahndung entdeckten Polizeibeamte in der Kampstraße fünf Männer, auf die die Beschreibung zutraf. In der Nähe des Tatortes hatten sie zuvor ein Messer gefunden und sichergestellt. Die Polizisten nahmen die in Dortmund wohnenden Tatverdächtigen im Alter zwischen 22 und 24 Jahren fest und brachten sie zur Polizeiwache. Besondere Gründe für eine Untersuchungshaft lagen nicht vor. Die Männer erwartet ein Strafverfahren wegen schweren Raubes.

