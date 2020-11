Polizei Dortmund

POL-DO: Auto überschlägt sich bei Unfall in Bövinghausen - zwei Verletzte

DortmundDortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1225

Bei einem Verkehrsunfall am Montag (9.11.) auf der Provinzialstraße ist eine Autofahrerin schwer, eine weitere leicht verletzt worden. Ein Fahrzeug hatte sich überschlagen.

Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 41-jährige Dortmunderin gegen 15.35 Uhr mit ihrem Skoda auf der Provinzialstraße in Richtung Norden unterwegs. Etwa in Höhe der Hausnummer 288 kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts ab. Ihr Wagen prallte gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Bei dem Unfall verletzte sich die 41-Jährige schwer. Eine 60-Jährige aus Dortmund, die in dem stehenden Wagen saß, erlitt leichte Verletzungen. Rettungswagen brachten beide zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser.

Während der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten lief Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbei.

Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf über 40.000 Euro.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Dana Seketa

Telefon: 0231/132-1029

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell