POL-DO: "Aplerbecker Junge" verstärkt seit September den heimischen Bezirksdienst

DortmundDortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1226

Seit September dieses Jahres ist Hauptkommissar Reinhard Walter der Neue im Team der Bezirksdienstbeamten in Dortmund-Aplerbeck. Für die Bürgerinnen und Bürger im Ort kein unbekanntes Gesicht. Er selbst beschreibt sich als "Aplerbecker Jungen": Geboren, aufgewachsen und wohnhaft dort, verwurzelt in der örtlichen Vereinslandschaft.

Vor 38 Jahren begann der mittlerweile 55-jährige Dortmunder seine Ausbildung bei der Polizei. Nach dreijähriger Ausbildung in Münster und Bochum legte er einen kurzen Zwischenstopp bei der Bereitschaftspolizei in Bochum und bei der Schutzpolizei in Wuppertal-Elberfeld ein, bevor er 1988 nach Dortmund zurückkehrte. Und wo sollte er anders Dienst versehen, als in seiner Heimat - Aplerbeck? 23 Jahre kümmerte er sich als Streifenbeamter mit einem stets offenen Ohr um die Sorgen und Ängste der dortigen Bürgerinnen und Bürger. 2012 verabschiedete er sich vorübergehend und wurde Kradfahrer - in der Inspektion, zu der auch Aplerbeck gehört.

Reinhard Walter verlor den heimischen Wachbereich nie aus den Augen. So verwunderte es auch kaum jemanden, als er dieses Jahr als Bezirksdienstbeamter zurückkehrte.

Zu seinen Zuständigkeiten gehören die Bezirke Aplerbeck, Aplerbecker Mark und Berghofer Mark. Seinem eigenen Anspruch - präsent und für jedermann ansprechbar zu sein, um eine positive Zusammenarbeit zu erwirken - will der 55-Jährige gerecht werden. So wird er dienstlich zukünftig etwa an den dortigen Schulen, Kindergärten und Alten- und Pflegeheimen zu sehen sein.

