POL-OH: Einbruch - Diebstahl - Sachbeschädigung

In Gaststätte eingebrochen

Bebra - Am Freitag (04.09.), zwischen 00:30 Uhr und 15:30 Uhr, hatten es Unbekannte auf eine Gaststätte in der Nürnberger Straße abgesehen. Die Täter schlugen ein Fenster ein und verschafften sich so Zutritt ins Gebäude. Sie stahlen Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der entstandene Schaden kann ebenfalls noch nicht beziffert werden.

Anhänger mit Minibagger gestohlen

Wildeck / Hönebach - Am Samstag (05.09.), gegen 03:10 Uhr, stahlen Unbekannte einen Anhänger der Marke "Williams" von einem Firmengelände in der Bahnhofstraße. Zum Tatzeitpunkt befand sich das amtliche Kennzeichen HEF-HR 175 an dem Anhänger. Des Weiteren befand sich auf dem Hänger ein Minibagger der Marke Bobcat. Zum Abtransport verwendeten die Täter vermutlich ein entsprechendes Zugfahrzeug. Der entstandene Schaden beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Scheinwerfer abgetreten

Bad Hersfeld - Am Sonntag (06.09.), zwischen 15:00 Uhr und 15:30 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einem blauen VW Sharan. Der Geschädigte hatte diesen auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße abgestellt. Unbekannte traten augenscheinlich gegen den vorderen rechten Scheinwerfer und verursachten so einen Schaden von rund 250 Euro.

