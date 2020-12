POL-OLD: +++ Polizeikommissariat Weyhe in 2021 mit neuer Leitung +++ Franziska Mehlan wechselt ins Innenministerium +++ Thorsten Strier übernimmt kommissarisch +++

Polizeidirektion Oldenburg

Personalveränderungen an der Spitze des Polizeikommissariats Weyhe: Leiterin Franziska Mehlan verlässt im Zuge einer Personalentwicklungsmaßnahme vorübergehend ihre Dienststelle und wechselt zum 01. Januar 2021 ins Niedersächsische Innenministerium nach Hannover. Dort wird die 36-jährige Polizeioberrätin, die seit Oktober 2016 das Weyher Kommissariat leitet, für zwölf Monate in dem für Personalangelegenheiten zuständigen Referat 25 tätig sein. In dieser Zeit wird Thorsten Strier kommissarisch die Leitung des Kommissariats Weyhe übernehmen. Johann Kühme, Präsident der Polizeidirektion Oldenburg, übertrug dem 47-Jährigen nun mit der entsprechenden Verfügung den neuen Dienstposten.

Thorsten Strier verfügt über viel Erfahrung als Führungskraft: So leitete der Polizeioberrat von 2012 bis 2018 das Polizeikommissariat Achim, zuletzt war er als Leiter Einsatz in der Polizeiinspektion Verden/Osterholz eingesetzt. Im Kommissariat Weyhe ist Thorsten Strier kein Unbekannter: Bevor er 2010 das Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Hiltrup aufnahm, hatte er in Weyhe über mehrere Jahre die Aufgabe des Dienstabteilungsleiters innegehabt.

"Franziska Mehlan hat das Polizeikommissariat Weyhe in den vergangenen vier Jahren hervorragend geleitet. Mit dem Wechsel ins Referat 25 des Innenministeriums bietet sich ihr die Chance, wertvolle Einblicke für ihre berufliche Weiterentwicklung zu gewinnen. Deswegen haben wir ihrem Wunsch nach einer zeitlich begrenzten Umsetzung gern entsprochen", sagte Polizeipräsident Johann Kühme und ergänzte mit Blick auf die Nachfolgeregelung: "Thorsten Strier ist ein erfahrener und umsichtiger Polizist, der es gewohnt ist, in leitender Funktion in der Verantwortung zu stehen. Die Dienststelle in Weyhe liegt bei ihm in guten Händen."

Polizeidirektor Thomas Kues, Leiter der Polizeiinspektion Diepholz, zeigte sich ebenfalls zufrieden mit den Personalentscheidungen: "Ich freue mich sehr für Franziska Mehlan und wünsche ihr ein erfolgreiches Jahr im Innenministerium mit vielen neuen Erkenntnissen. In ihrer Abwesenheit wird Thorsten Strier die gute polizeiliche Arbeit im Kommissariat Weyhe fortführen. Er kennt nicht nur die Dienststelle sehr genau, sondern ist überdies bestens mit den Menschen und Gegebenheiten in Weyhe und umzu vertraut."

Hinweis: Neubesetzungen von weiteren Führungsposten innerhalb der Polizeiinspektion Diepholz werden in der nächsten Zeit mitgeteilt.

