Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Landwirte beenden Blockade der Zufahrten zu Zentrallagern von Discounter in Weyhe und Beverstedt +++ Friedlicher Demonstrationsverlauf +++

Beverstedt/WeyheBeverstedt/Weyhe (ots)

Die am Montagabend begonnenen Demonstrationen von Landwirten vor Zentrallagern eines Discounters in Beverstedt (Kreis Cuxhaven) und Weyhe (Kreis Diepholz) sind beendet. Nachdem die Geschäftsleitung der Supermarktkette am Dienstagmorgen schriftlich ihre Gesprächsbereitschaft zum Ende der Woche zugesichert hatte, lösten die Landwirte an beiden Orten die Blockade der Zufahrtsstraßen mit ihren Traktoren auf, sodass der Lieferverkehr wieder stattfinden konnte.

Bis zum Zeitpunkt der Auflösung hatten in Beverstedt noch circa 60 Landwirte mit ihren Traktoren an der Spontanversammlung vor dem Zentrallager eines Supermarktes im Heerstedter Mühlenweg teilgenommen. Am späten Montagabend waren es in der Spitze etwa 130 gewesen. Vor dem Zentrallager in Weyhe (Industriestraße) hatten die Landwirte ihre Blockade am Dienstagmorgen zunächst noch aufrechterhalten. Ein von der Polizei initiiertes Gespräch zwischen der Filialleitung und den Versammlungsteilnehmern führte schließlich auch hier dazu, dass die rund 60 Landwirte ihre Blockadeaktion beendeten. Die Höchstzahl der demonstrierenden Landwirte und Traktoren in Weyhe hatte am späten Montagabend bei circa 180 gelegen. Unter den Teilnehmenden fand ein stetiger Wechsel statt.

An beiden Orten verliefen die Demonstrationen friedlich, Flucht- und Rettungswege wurden freigehalten.

Die Polizeidirektion Oldenburg hatte mit einem Führungsstab die Einsatzleitung übernommen, um die beiden Einsätze besser aufeinander abzustimmen. Zudem konnte nicht ausgeschlossen werden, dass sich im Laufe des Dienstags weitere Spontanversammlungen von Landwirten im Zuständigkeitsbereich der Polizeidirektion Oldenburg ereignen.

