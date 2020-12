Polizeidirektion Oldenburg

POL-OLD: +++ Polizeioberrätin Antje Schlichtmann wird neue Leiterin der Polizeiinspektion Verden/Osterholz +++

Bild-Infos

Download

Verden/OsterholzVerden/Osterholz (ots)

Seit Montag, 07. Dezember 2020, ist bekannt, wer die Polizeiinspektion Verden/Osterholz künftig leiten wird: Die 39-jährige Polizeioberrätin Antje Schlichtmann wird die Verantwortung für die Sicherheit von mehr als 246.000 Menschen in den Landkreisen Verden und Osterholz und für über 450 Mitarbeitende übernehmen.

Antje Schlichtmann ist dabei keine Unbekannte in der Inspektion. Bereits seit 2012 ist die zweifache Mutter fester Bestandteil im Führungsteam der Polizeiinspektion. Nach ihrem zweijährigen Masterstudium übernahm Antje Schlichtmann für fast drei Jahre die Aufgaben der Leiterin Einsatz in Verden. Seit Mitte 2015 leitet sie das Polizeikommissariat Osterholz, das die Zuständigkeit für den gesamten Landkreis Osterholz umfasst. Vor ihrem Aufstieg in den höheren Polizeivollzugsdienst war sie ab 2005 in der benachbarten Polizeiinspektion Rotenburg tätig. Dort hat sie in verschiedenen Aufgaben und Funktionen umfassende Polizeierfahrungen im Einsatz- und im Ermittlungsbereich gesammelt.

Nach dem Eintritt in den Ruhestand des langjährigen Inspektionsleiters Uwe Jordan im April dieses Jahres, wurde die Inspektion dankenswerterweise kommissarisch von Polizeidirektor Uwe Albers geleitet. Uwe Albers wechselt zurück zur Polizeiakademie Niedersachsen, wo er wieder die Aus- und Fortbildung der niedersächsischen Polizeibeamtinnen und -beamten aufnimmt. "Uwe Albers hat die Polizeiinspektion in einer besonderen Zeit gelenkt und dabei ein großes Engagement für die Bürgerinnen und Bürger der Region, aber auch für die Kolleginnen und Kollegen gezeigt", sprach Johann Kühme, Präsident der Polizeidirektion Oldenburg, seinen Dank für die Professionalität des Polizeidirektors aus.

Im Frühjahr dieses Jahres wurde Antje Schlichtmann zum zweiten Mal Mutter und ist aktuell in Elternzeit. Bis sie im Herbst ihre Funktion tatsächlich antreten wird, wird sie von Polizeioberrat Ingo Jans vertreten, der aufgrund seiner bisherigen Verwendung in den Landkreisen Verden und Osterholz mit den Abläufen bestens vertraut ist.

Johann Kühme freut sich auf die Zusammenarbeit mit Antje Schlichtmann: "Mit ihrem menschlichen Gespür und der Führungskompetenz auch in schwierigen Lagen ist sie die Richtige, um in der Polizeiinspektion für die Bevölkerung und ihre Mitarbeitenden langfristig eine verlässliche Ansprechpartnerin zu sein."

Hinweis: Neubesetzungen von Führungsposten innerhalb der Polizeiinspektion Verden/Osterholz werden in weiteren Pressemitteilungen in der nächsten Zeit mitgeteilt.

