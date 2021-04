Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und Südkreis

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl von Postsendungen Am Donnerstag gegen 10:30 Uhr entwendeten unbekannte Täter zwei Tragetaschen mit Postsendungen aus einem Firmenfahrzeug an der Langen Straße in Höhe Hausnummer 66. Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 entgegen. Cloppenburg - Sachbeschädigung an der Rathausfassade Bereits in der Zeit von Donnerstag, 25.03.2021, bis Freitag, 26.03.2021, wurde die Fassade des Rathauses Cloppenburg mit Eiern beworfen und mit einem Schriftzug versehen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Cloppenburg unter 04471/18600 in Verbindung zu setzen. Cloppenburg - Verdacht des Fahrens unter Betäubungsmittelbeeinflussung Im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Donnerstag, 01.04.2021, um 17:20 Uhr in Cloppenburg, Alte Friesoyther Straße, wurde bei einem Fahrzeugführer eine mögliche Kokainbeeinflussung durch einen Drogenvortest festgestellt. Nach einer Blutentnahme wurde der Betroffene von der Dienststelle entlassen. Emstek - Sachbeschädigung durch Graffiti Am Donnerstag, 01.04.2021, gegen 14:15 Uhr wurde die Hauswand einer Gaststätte an der Broklandstraße in Halen mit schwarzer Farbe beschädigt. Täterhinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473/932180 entgegen. Garrel - Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten Am Donnerstag gegen 10:30 Uhr ereignete sich in Garrel auf der Hauptstraße ein Verkehrsunfall. Dabei stieß ein 49jähriger Radfahrer, der auf dem Gehweg der linken Fahrbahnseite fuhr, mit einem 54jährigen Fußgänger zusammen. Dieser zog leichte Verletzungen davon. Essen/Oldb. - Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug durch Graffiti In der Zeit von Mittwoch, 31.03.2021, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 01.04.2021, 15:00 Uhr beschädigte ein unbekannter Täter einen PKW an der August-Meyer-Straße in Essen Oldb. durch Aufsprühen eines Hakenkreuzes. Hinweise nimmt die Polizei Essen/Oldb. unter 05434/924700 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell