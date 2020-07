Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schönau i. Schw.: Unfall mit drei Leichtverletzten

Freiburg (ots)

Bei einem Unfall auf der B317 am Aiterner Kreuz wurden am Mittwoch, 29.07.20, gegen 14.20 Uhr, drei Personen leicht verletzt. Ein 22-jähriger VW-Fahrer fuhr auf der B317 in Richtung Todtnau und erkannte offenbar zu spät, dass die B317 als abknickende Vorfahrtsstraße stark nach rechts weiterführt. Er geriet deshalb auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einer entgegenkommenden 47-jährigen Renault-Fahrerin zusammenstieß. Der VW-Fahrer und dessen Beifahrerin sowie die Renault-Fahrerin wurden leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei etwa 6000 Euro.

