Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Betrunken hinter dem Steuer

Baden-Baden (ots)

Eine 61-jährige VW-Fahrerin fiel am Montagabend einer Zeugin auf, da diese sich in Schlangenlinien und mit auffällig langsamer Geschwindigkeit fortbewegte. Die Zeugin selbst fuhr der 61-Jährigen gegen 20 Uhr hinterher und bemerkte dabei die unsichere Fahrweise der Vorausfahrenden. Auf der Rheinstraße im Bereich der Wörthstraße wurde die VW-Fahrerin von Beamten des Polizeireviers Baden-Baden einer Kontrolle unterzogen. Hierbei schlug den Beamten starker Alkoholgeruch seitens der 61-Jährigen entgegen. Bei der anschließend durchgeführten Atemalkoholkontrolle konnte eine Konzentration von rund 2,6 Promille nachgewiesen werden. Das bedeutete die sofortige Untersagung der Weiterfahrt sowie eine Blutentnahme und Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel. Mit einer Strafanzeige wegen der Teilnahme am Straßenverkehr unter Alkoholeinfluss muss die VW-Lenkerin zudem rechnen. /bp

