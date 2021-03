Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lahr - Unerlaubt vom Unfallort entfernt

Lahr (ots)

In der Zeit von 11 Uhr bis 12 Uhr kam es am Montag in einem Parkhaus in der Schillerstraße zu einem Parkrempler. Hierbei geschah es, dass entweder beim Ein- oder Ausparken ein abgestellter Peugeot gestreift und dadurch beschädigt wurde. Um wen es sich bei dem Unfallverursacher handelt, ist nach derzeitigen Erkenntnissen noch nicht geklärt. Dieser hinterließ einen Sachschaden von rund 2.000 Euro und zusätzlich rote Farbantragungen an dem geparkten Peugeot. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07821 277 200 entgegen. /bp

