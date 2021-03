Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Parkunfall, Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Eine Unfallflucht am Montagnachmittag in der Okenstraße hatte an einem geparkten Dacia einen Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro zur Folge. In der Zeit zwischen 16 Uhr und 16:30 Uhr hat ein Unbekannter den Dacia eines 62-Jährigen beschädigt und sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, vom Unfallort entfernt. Wer in diesem Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 mit den ermittelnden Beamten des Polizeireviers Offenburg in Verbindung zu setzen. /cw

