POL-OG: Achern - Geldbeutel gestohlen

Achern (ots)

Einer 84-Jährigen wurde am Montag in einem Supermarkt in der Hauptstraße der Geldbeutel aus ihrer Handtasche entwendet. Ersten Erkenntnissen zufolge hing die Handtasche an dem Rollator der Frau, als ein Unbekannter gegen 17:15 Uhr die kurze Unachtsamkeit ausgenutzt und sich rechtswidrig bereichert hat. Der Dieb erbeutete einen zweistelligen Geldbetrag, da die Dame ihren Ausweis und die Bankkarte in einer anderen Geldbörse aufbewahrte. /cw

