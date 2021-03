Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Vorfahrt missachtet

Kuppenheim (ots)

Am Montag kam es an der Kreuzung zwischen Bannstraße und Favoritestraße zu einer Missachtung der Vorfahrtsregelung seitens einer 24-jährigen Skoda-Fahrerin. Diese befand sich gegen 19:30 Uhr auf der Bannstraße und fuhr auf besagte Kreuzung zu. Hierbei übersah sie wohl eine 68-jährige Skoda-Lenkerin, die sich von rechts näherte. So konnte ein Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich nicht mehr verhindert werden. Durch den Aufprall wurde die 68-Jährige leicht verletzt. Ein Sachschaden von rund 7.000 Euro an beiden Fahrzeugen ist nun die Folge dieser Kollision. /bp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell