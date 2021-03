Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ottersweier - Einbruch in Hofladen

Ottersweier (ots)

Unbekannten Langfingern gelang es in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagnachmittag in einen Hofladen im Ortsgebiet Ottersweier einzusteigen. Die bislang Unbekannten schafften es hierbei, ohne Sachschaden zu verursachen, Bargeld in Höhe von rund 50 Euro zu entwenden. Bei dem Einstieg ging lediglich eine Flasche Eierlikör zu Bruch. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben nun die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07223 99097 0 entgegen. /bp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell