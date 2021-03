Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Fehlender Sicherheitsabstand führt zu Kollision

Baden-Baden (ots)

Offenbar, weil der hinter einem Roller fahrende Opel-Lenker den Sicherheitsabstand zum Vorausfahrenden nicht einhielt, kam es am Sonntag zu einem Auffahrunfall in der Rheinstraße. Der 63-jährige Rollerfahrer befand sich gegen 18 Uhr auf Höhe des Bernhardusplatzes, als eine Fußgängerin vor ihm die Fahrbahn überqueren wollte. Infolge dessen musste er sein Zweirad bis zum Stillstand abbremsen. Da der Hintermann, ein 29-jähriger Opel-Fahrer, den Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Rollerfahrer wohl nicht einhielt, kam es zum Zusammenstoß der beiden. Hierbei wurde der Zweiradfahrer leicht verletzt, am Roller selbst entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Der Opel wurde bei dem Zusammenstoß leicht beschädigt. Hier wurde ein Schaden von circa 50 Euro geltend gemacht. /bp

