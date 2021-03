Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Vimbuch - Einbruch in Wohnhaus

Bühl, Vimbuch (ots)

Mehrere Gegenstände wurden vergangene Woche bei einem Einbruch aus einem Einfamilienhaus in der Silcherstraße entwendet. In der Zeit von Donnerstagnachmittag bis Sonntagnachmittag, gelang es bislang Unbekannten, sich Zugang zu dem Anwesen zu verschaffen. Hierbei wurde das Haus von den Eindringlingen durchsucht und Schubladen und Schränke teilweise durchwühlt. Durch das gewaltsame Eindringen in das Anwesen entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Die weiteren Ermittlungen werden nun von Beamten des Polizeireviers Bühl geführt. Dort werden Zeugenhinweise unter der Nummer 07223 99097-0 entgegengenommen. /bp

