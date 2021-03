Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster, L 85 - Von der Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Rheinmünster, L 85 (ots)

Auf der L 85 hat sich am Montagmorgen auf Höhe der Einmündung zur K 3739 ein Audi-Fahrer mit seinem Fahrzeug überschlagen, bevor er auf einem Ackergelände in Seitenlage zum Stillstand kam. Der 38-Jährige kam gegen 5:15 Uhr aus Richtung Rheinmünster-Schwarzach in Fahrtrichtung Bühl-Oberbruch in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und überrollte die dortigen Kurven-Warntafeln. Der Audi-Lenker dürfte nach ersten Feststellungen keine Verletzungen davongetragen haben, wurde aber vorsorglich zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro. /cw

