Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lichtenau, Scherzheim - Radfahrerin angefahren, Zeugen gesucht

Lichtenau, Scherzheim (ots)

Nach dem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem noch unbekannten Autofahrer am Freitagmorgen an der Kreuzung Friedhofstraße/Kirchstraße werden Zeugen gesucht. Der noch unbekannte Lenker eines dunklen Mittelklassefahrzeugs soll kurz nach 8 Uhr die Vorfahrt einer von rechts herannahenden und bevorrechtigten 54-jährigen Radfahrerin missachtet haben. Die Frau kam infolge der Kollision zu Fall, zog sich dabei leichte Verletzungen zu und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Der gesuchte Autofahrer beschleunigte anschließend und fuhr auf der Kirchstraße in Richtung L 75 davon, ohne sich um die Leichtverletzte zu kümmern. Wer Hinweise zu diesem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07227 2221 mit den ermittelnden Beamten des Polizeipostens Lichtenau in Verbindung zu setzen. /cw

