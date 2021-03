Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Muggensturm - Fahrzeug beschädigt, Zeugen gesucht

Muggensturm (ots)

Ein in der Straße "Am Federbach" geparktes Auto wurde am Sonntag Zeugenangaben zufolge von einer Fahrradfahrerin gestreift und dadurch beschädigt. Nach Aussage des Zeugen, stieß die Radfahrerin gegen 16:45 Uhr beim Touchieren des Wagens nur ein "Ups" aus und fuhr unbeirrt weiter. Dem Halter des Wagens entstand so ein Sachschaden am Außenspiegel in Höhe von rund 100 Euro. Der Zeuge vor Ort konnte die Fahrradfahrerin wie folgt beschreiben: Sie war etwa 75 Jahre alt, hatte graue, lockige Haare und trug einen rosa- oder beigefarbenen, knielangen Anorak. Zudem war die Dame in Begleitung einer männlichen Person unterwegs. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben nun die Ermittlungen aufgenommen und nehmen Hinweise unter der Telefonnummer: 07225 9887-0 entgegen. /bp

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell