POL-OG: Sasbachwalden - Kontrolle über Gleitschirm verloren

Sasbachwalden (ots)

Der Kontrollverlust über das eigene Fluggerät führte am Sonntagmittag dazu, dass ein 45 Jahre alter Pilot seinen Gleitschirm in einen Baum im Gemeindewald steuerte. Während der Mittvierziger bei dem Unfall gegen 12:20 Uhr offenbar ohne Verletzungen davon kam, entstand an seinem Gleitschirm ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Da die ungewollte Landung in einer Höhe von etwa 20 Metern endete, waren neben vorsorglich hinzugerufenen Mitarbeitern des Rettungsdienstes auch Einsatzkräfte der Bergwacht und der Feuerwehr an der Rettung beteiligt. Beamte des Polizeireviers Achern / Oberkirch kümmerten sich um die polizeilichen Einsatzmaßnahmen vor Ort. /ma

