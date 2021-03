Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Fahrzeugbrände

Kehl (ots)

Der Brand gleich mehrerer auf einem Firmengelände in der Robert-Kochstraße geparkten Fahrzeuge rief in der Nacht von Freitag auf Samstag Einsatzkräfte der Feuerwehr Kehl und die Polizei auf den Plan. Kurz nach Mitternacht stellten die hinzugeeilten Ermittler fest, dass insgesamt vier Autos im Frontbereich Feuer gefangen hatten. Wie es genau zu dem Brandausbruch gekommen war, ist noch nicht abschließend geklärt. Die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg haben ihre Arbeit aufgenommen. Derzeit wird in alle Richtungen ermittelt. Es entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Zeugen, die gegen Mitternacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 bei der Polizei zu melden.

