Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: 25-jähriger Quad-Fahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Brühl/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein verletzter Quad-Fahrer und erheblicher Sachschaden ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwochvormittag in Brühl. Eine 77-jährige Frau fuhr gegen 10 Uhr mit ihrem BMW vom Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters nach links auf die Mannheimer Landstraße ab. Dabei übersah sie den 25-Jährigen, der mit seinem Quad auf der Mannheimer Landstraße in Richtung Kreisverkehr Rennerswald unterwegs war. Dieser musste ausweichen, wodurch das Quad umkippte und der 25-Jährige auf die Fahrbahn stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von über 10.000 Euro.

