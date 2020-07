Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: selbstgefertigten Zulassungsstempel und HU-Plakette am Auto angebracht.

Mannheim-Innenstadt (ots)

Am Mittwochnachmittag stellte eine Polizeistreife des Polizeireviers Mannheim Oststadt in der Innenstadt ein Fahrzeug fest, an dem selbstgefertigte Zulassungs- und HU-Plaketten angebracht waren. Der Mercedes fiel den Beamten kurz nach 15 Uhr auf der Kurpfalzbrücke fahrend festgestellt. Am Friedrichsring stoppten sie das Fahrzeug und unterzogen den 48-jährigen Fahrer und das Fahrzeug einer Kontrolle. Hierbei stellten die Ordnungshüter fest, dass die Zulassungsplakette der Stadt Ludwigshafen aus Pappe bestand und mit Klebeband am Kennzeichen befestigt war. Der HU-Stempel aus dem Jahr 2018 war ebenfalls mit Klebstoff angebracht. Hierdurch sollte der Eindruck eines korrekt zugelassenen Fahrzeugs entstehen. Bei einer eingehenden Überprüfung der Kennzeichen wurde bekannt, dass diese zwar für das Fahrzeug ausgegeben waren, jedoch bereits im Jahr 2017 zwangsweise entstempelt worden waren. Zulassungsbescheinigung und Kennzeichen wurden sichergestellt. Der Fahrzeugschein wird der zuständigen Zulassungsstelle übersandt. Das Fahrzeug wurde bei einem Bekannten des 48-Jährigen untergestellt.

Für das Fahrzeug bestand nach derzeitiger Erkenntnislage seit der Entstempelung kein Versicherungsschutz und die fällige KFZ-Steuer wurde seither nicht entrichtet.

Gegen den Mann wird nun wegen Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen des Verstosses gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz in Verbindung mit der Abgabenordnung ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell