Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Lkw beschädigt Ampelanlage und flüchtet

Zeugen gesucht!

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen kam es gegen 11:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Heidelberger Straße im Bereich der Kreuzung Fohlenweide und Robert-Koch-Straße. Ein Lkw, der sich auf dem Weg in Richtung Plankstadt befand, streifte die vor der Kreuzung befindlich Ampelanlage, sodass diese nicht mehr funktionstüchtig war. Ein Verkehrsteilnehmer beobachtete den Vorgang, der Lkw setzte jedoch seine Fahrt fort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Das Polizeirevier Schwetzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweis zu dem Unfall geben können. Die Hinweise werden unter der Rufnummer 06202/288-0 entgegengenommen.

