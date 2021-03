Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Iffezheim - Vollsperrung

Iffezheim (ots)

Am frühen Morgen kam es auf der L 75 an der Einmündung zur L 78b zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Gegen 5:45 Uhr kam der Fahrer eines Alfa Romeo aus Richtung Wintersdorf und bog an der Kreuzung auf die vorfahrtsberechtigte L75 in Richtung Rastatt ein. Dort kam es zu einem Zusammenstoß mit einer Audi-Fahrerin. Beide Verkehrsteilnehmer wurden durch die Kollision so schwer verletzt, dass sie mit dem RTW ins Klinikum eingeliefert wurden. Für die Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn durch ausgelaufenes Öl musste die Einmündung komplett gesperrt werden. Sowohl für den Alfa Romeo als auch für den Audi wurde ein Abschleppunternehmen beauftragt, der Schaden kann aktuell noch nicht beziffert werden.

/ks

