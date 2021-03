Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pkw-Brand in Delmenhorst

Delmenhorst (ots)

Am Mittwoch, 3. März 2020, stand ein Pkw Opel Corsa, gegen 02:45 Uhr, im Wachholderweg in Delmenhorst in Vollbrand.

Kräfte der Berufsfeuerwehr Delmenhorst löschten das Feuer unverzüglich, sodass keine Personen oder Gebäude beschädigt wurden. Allerdings wurden ein Gartenzaun und zwei weitere Pkw durch die sich entwickelnde Hitze beschädigt. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

Bislang ist noch völlig unklar, weshalb der Pkw gebrannt hat. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und den Pkw Opel beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell