Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Einbruch in Einfamilienhaus in Brake +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Am Montag, 1. März 2021, brachen bislang unbekannte Täter, gegen 13:45 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Ostlandstraße in Brake ein, während sich der Hauseigentümer im Wohnhaus befand.

Als sie ihn entdeckten, ergriffen sie unverzüglich die Flucht in unbekannte Richtung. Entwendet wurde Bargeld.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise nimmt die Polizei Brake unter der Telefonnummer 04401/935-0 entgegen.

