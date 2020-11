POL-FR: Freiburg- Wiehre: Katze an Laterne festgebunden - Zeugen gesucht

Polizeipräsidium Freiburg

Über Notruf wurde am Samstag, 31.10.2020, gegen 03:20 Uhr der Freiburger Polizei mitgeteilt, dass an einer Laterne in der Basler Straße eine Katze mittels eines Leinentuchs festgebunden sei. Der Anrufer beschrieb, dass die Katze durch die Befestigung am Hals stranguliert werde.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten war das Tier bereits durch den Passanten befreit worden und hatte sich ohne erkennbare Verletzungen aus dem Staub gemacht.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz und bittet Zeugen, sich unter der 0761/882-4421 beim Polizeirevier Freiburg-Süd zu melden.

