Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gefährliches Überholmanöver in der Wiesenstraße - Zeugenaufruf!!! -

FreiburgFreiburg (ots)

79312 Emmendingen, Stadtgebiet, Wiesenstraße

Am 01.11.2020 gegen 11:00 Uhr wurde ein in der Wiesenstraße in Richtung Freiburger Straße fahrender VW Up auf Höhe der Einmündung zum Dahlienweg durch einen schwarzen Skoda Octavia gefährlich überholt. Hierzu fuhr der Skoda u.a. links an der dortigen Verkehrsinsel vorbei, als ihm unmittelbar ein silberfarbener Pkw entgegenkam.

Zeugen des Vorfalls und insbesondere der Führer des silberfarbenen Pkw werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07641/582-0 beim Polizeirevier Emmendingen zu melden.

Bw/RE Gö/FLZ

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 882 0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

