Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: BAB 98, zw. Binzen und Efringen Kirchen: Verlorene Leiter beschädigt Pkw - Zeugen gesucht

FreiburgFreiburg (ots)

Am Samstagmittag, gegen 13:30 Uhr, konnte die Fahrerin eines blauen VW Golf Plus einer auf der Autobahn liegenden Aluleiter nicht mehr rechtzeitig ausweichen, wodurch ihr Auto im vorderen Bereich nicht unerheblich beschädigt wurde. Die Leiter lag auf der BAB 98 in Fahrtrichtung des Autobahndreiecks Weil am Rhein, zwischen den Anschlussstellen "Binzen" und "Efringen-Kirchen", quer zwischen den beiden Fahrstreifen. Vor dem Golf fuhr ein Merzedes-Benz mit Aargauer Kennzeichen, welcher der Leiter noch rechtzeitig ausweichen konnte. Eventuell wurde die Leiter durch einen auf dem Pannenstreifen befindlichen Transporter mit Ladepritsche verloren. Da die Fahrerin des VW Golfs das Ausmaß des Schadens erst nachträglich feststellte, konnte der Transporter keiner Kontrolle mehr unterzogen werden.

Zeugen, welche den Vorgang beobachtet haben werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rheinfelden, T.: 07623 74040 oder mit dem Verkehrskommissariat Weil am Rhein, T.: 07623 98000, in Verbindung zu setzen.

