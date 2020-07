Polizei Mettmann

POL-ME: SECHS Verletzte bei Auffahrunfall (Erkrath) - 2007030 -

Mettmann (ots)

Am Montag, 06.07.20, kam es gegen 14:11 Uhr in Erkrath auf der Flurstraße/ Erkrather Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sechs Personen zum Teil schwer verletzt wurden.

Ein 76-jähriger Mann aus Haan befuhr mit seinem PKW Daimler die Flurstraße in Richtung Erkrath. Dabei übersah er, dass der vor ihm fahrende PKW VW an der Kreuzung Flurstraße/ Erkrather Straße verkehrsbedingt warten musste und fuhr diesem ungebremst auf. In dem VW saßen eine 31-jährige Frau aus Wuppertal mit ihren vier Kindern im Alter von 6-14 Jahren. Die Frau wurde bei dem Aufprall schwer, ihre Kinder leicht verletzt. Auch der Haaner Rentner wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste zur stationären Behandlung einem Krankenhaus zugeführt werden.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

