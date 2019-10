Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Audi Q5 beschädigt und geflüchtet

Maikammer (ots)

Die Polizei sucht den Unfallverursacher, der von Mittwoch auf Donnerstag in der Immengartenstraße auf einem Parkplatz eines Hotels beim Ein- oder Ausparken einen geparkten Audi Q 5 gerammt und anschließend geflüchtet ist. Durch den Zusammenstoß entstand an dem Fahrzeug ein Streifschaden von ca. 1000.- Euro. Anstatt die Polizei zu verständigen, machte sich der Unfallverursacher aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei in Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 entgegen.

