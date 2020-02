Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200218 - 0170 Frankfurt-Westend: Mit "Zettel und Stift" in die Wohnung

Frankfurt (ots)

(dr) Ein bislang unbekannter Mann suchte gestern Nachmittag eine 90 Jahre alte Frau in der Altkönigstraße auf und versuchte an ihre Wertsachen zu kommen. Mit einer dreisten Masche gelangte er in ihre Wohnung. Der Unbekannte hatte zuerst an ihrer Tür geklingelt und nach einem Zettel und Stift gebeten. Als die Seniorin ihm die Tür öffnete, drängte sich der Mann an ihr vorbei und rannte in die Wohnung. Auf der Suche nach Wertsachen öffnete er in den verschiedenen Räumen diverse Schränke und Schubladen. Mit lauter Stimme versuchte die 90-Jährige noch den Eindringling zu vertreiben. Nachdem dieser alles abgesucht hatte verschwand er wieder, ohne etwas mitgenommen zu haben. Die Seniorin verständigte anschließend die Polizei.

Personenbeschreibung: Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 190 cm groß, dunkelblonde Haare, mitteleuropäisches Erscheinungsbild, bekleidet mit dunklem Anzug und weißes Hemd.

Hinweis der Polizei: Seien Sie vorsichtig und lassen Sie keine fremden Personen ins Haus. Oftmals versuchen Betrüger und Trickdiebe schon beim Klingeln an der Tür, Ihr Vertrauen zu gewinnen und mit einem Vorwand in Ihre Wohnung zu gelangen. Im Zweifel, wählen Sie am Telefon die 110 und / oder machen Sie Ihre Nachbarn aufmerksam. Kinder und Enkel werden in diesem Zusammenhang gebeten, ihre Verwandten zu sensibilisieren. Sofern Sie Hilfe oder Unterstützung benötigen, scheuen Sie sich nicht, die Polizei anzusprechen.

