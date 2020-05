Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Wer hatte Rot?; Widerstand bei Kontrolle; Angebranntes Essen; Einbruch in Jugendhaus

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Unklare Ampelschaltung (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagvormittag auf Höhe Weil ereignet hat, sucht derzeit die Verkehrspolizei Esslingen. Gegen 9.30 Uhr befuhr ein 50-Jähriger mit seinem Audi A8 die Abfahrt Mettingen der B 10 von Stuttgart herkommend. Zeitgleich war ein VW Polo-Lenker im Alter von 82 Jahren auf der Hanns-Martin-Schleyer-Brücke (K 1271) in Richtung Weil unterwegs. An der durch eine Ampel geregelten Einmündung der Abfahrt der B 10 missachtete offensichtlich einer der beiden Autofahrer das für ihn geltende Rotlicht, sodass es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Dabei entstand ein Blechschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro. Beide Männer, die unverletzt geblieben waren, gaben gegenüber den Polizeibeamten an, bei Grün gefahren zu sein. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zur Ampelschaltung geben können, werden daher gebeten, sich unter Telefon 0711/3990-420 zu melden. (mr)

Esslingen (ES): Bei Kontrolle Widerstand geleistet

Ein Hinweis auf den Besitz illegaler Betäubungsmittel hat am Montagabend zu einem größeren Polizeieinsatz auf der Esslinger Burg geführt. Gegen 21 Uhr sollten die drei teils polizeibekannten Jugendliche im Alter von 15, 16 und 17 Jahren kontrolliert werden. Bei dieser Überprüfung soll der 15-Jährige sofort verbal aggressiv, herumgeschrien und die Beamten beleidigt haben. Als er dazu noch in aggressiver Haltung auf einen der Polizisten zuging, sollte er in Gewahrsam genommen werden. Dies versuchten seine beiden Begleiter zu verhindern, indem sie sich dazwischengedrängt und einen der Polizisten umklammert haben sollen. Bei dem Gerangel wurde der sich heftig wehrende 15-Jährige und zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Während der 15-Jährige in Gewahrsam genommen wurde, erhielten die beiden anderen Platzverweise, denen sie nachkamen. Auch während der Fahrt zur Dienstelle soll der Jugendliche die Polizeibeamten fortwährend beleidigt und beschimpft haben. Er wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen dem Betreuer seiner Wohngruppe überstellt. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

Rottenburg (TÜ): Essen angebrannt

Angebranntes Essen ist die Ursache für den Einsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei am Dienstagvormittag im Stadtgebiet von Rottenburg. Eine 74-jährige Anwohnerin der Straße Gelber Kreidebusen hatte einen Topf auf dem eingeschalteten Herd stehen lassen, worauf ein Rauchmelder in der Wohnung Alarm schlug. Dadurch wurde eine Nachbarin auf die Situation aufmerksam und wählte gegen 11.40 Uhr den Notruf. Noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte wurde die Seniorin von einem weiteren Bewohner des Hauses aus ihrer verrauchten Wohnung geholt. Mit dem Rettungswagen wurde die Frau zur genaueren Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Durch die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und fünf Einsatzkräften vor Ort war, wurde die Wohnung gelüftet. (mr)

Mössingen-Talheim (TÜ): Einbruch in Jugendhaus

In das Jugendhaus in der Kreuzstraße ist ein Unbekannter in der Zeit von Montag, 19 Uhr, bis Dienstag, neun Uhr, eingebrochen. Im genannten Zeitraum verschaffte sich der Kriminelle über ein Fenster gewaltsam Zutritt zum Gebäude und durchsuchte in der Folge den Aufenthaltsraum nach Stehlenswertem. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen nichts gestohlen worden sein. Ob dieser Einbruch in Zusammenhang mit dem Einbruch in die Schule in der Beethovenstraße steht, ist auch Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen des Polizeipostens Mössingen. (cw)

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105



Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell